Аэропорт Ростова, из которого осуществляются прямые рейсы в Азербайджан, переходит на осенне-зимнее время

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Международный аэропорт Ростова, осуществляющего прямые рейсы в Азербайджан, меняет расписание на осенне-зимнее время, которое будет действовать с 30 октября текущего года по 26 марта 2017.

Как передает Report, в этот период осуществлять полеты из Ростова будут 18 авиаперевозчиков по 22 направлениям.

- В зимнем расписании на международных рейсах останутся привычные для ростовчан регулярные рейсы в Стамбул, Прагу, Тель-Авив, Дубай и Салоники, - сообщает пресс-служба ростовского аэропорта.

Международная чартерная программа в осенне-зимний период предусматривает выполнение полетов на традиционные пляжные курорты Тайланда, Индии и Турции. Азербайджан, Армения, Узбекистан, Грузия и Таджикистан будут соединены прямым авиасообщением с Ростовом. Новинкой сезона станут рейсы авиакомпании «Победа» в столицы Азербайджана и Грузии.