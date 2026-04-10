    Аэропорт Гейдар Алиев предупредил пассажиров о временных ограничениях движения 12 апреля

    10 апреля, 2026
    В связи с подготовительными мероприятиями к 13-ой Всемирного форума по городскому развитию (WUF13), которая пройдет в Баку, в ночь с 11 на 12 апреля на ряде направлений столицы будет осуществляться мониторинг движения транспорта по определенным маршрутам.

    Об этом Report сообщили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

    В этой связи, 12 апреля с 01:30 до 03:30 в направлении Международного аэропорта Гейдар Алиев будут осуществляться временные регулирования движения транспорта.

    Учитывая текущую ситуацию, Международный аэропорт Гейдар Алиев рекомендует пассажирам заранее планировать свои поездки, принимать во внимание возможную транспортную загруженность и рассмотреть возможность использования Зыгского шоссе в качестве альтернативного маршрута.

    В целях обеспечения своевременного и комфортного выполнения рейсов пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт не менее чем за 3 часа до вылета.

    Отметим, что автобусный маршрут "Аэроэкспресс", курсирующий между аэропортом и центром города ("Транспортно-пересадочный центр 28 Мая"), продолжит функционировать в соответствии с установленным графиком и останется надежной транспортной альтернативой для пассажиров.

    Bakı aeroportu WUF13 çərçivəsində nəqliyyat axınının tənzimlənməsi ilə bağlı sərnişinlərə müraciət edib
    Heydar Aliyev International Airport advises passengers on traffic management measures related to WUF13

    Последние новости

    12:24

    Токаев: Выборы в Курултай Казахстана назначены на август

    В регионе
    12:23

    Активы страховщиков Азербайджана в 2025г выросли на 3,4%

    Финансы
    12:18

    Глава представительства: АБР может поддержать Азербайджан в развитии трансграничной инфраструктуры

    Инфраструктура
    12:14

    В порту Антверпена произошел разлив нефти

    Другие страны
    12:13

    Малейка Аббасзаде: Результаты выпускных экзаменов от 9 марта объявят после 25 апреля

    Наука и образование
    12:11

    В Азербайджане с начала года выдано около 30 охранных ордеров по фактам домашнего насилия

    Социальная защита
    12:07

    Hyundai отзывает почти 300 тыс. автомобилей из-за дефекта ремня безопасности

    Другие страны
    12:06
    Фото

    Армянская делегация прибыла в Азербайджан в рамках инициативы "Мост мира"

    Внешняя политика
    12:03

    Амра Сабик Эль-Райесс призвала к широкому внедрению ИИ в школах и университетах

    Наука и образование
    Лента новостей