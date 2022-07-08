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Аэропорт Алматы приостановил заправку рейсов с технической посадкой

Аэропорт Алматы приостановил заправку рейсов с технической посадкой Международный аэропорт Алматы приостановил заправку рейсов с технической посадкой, из-за нехватки авиационного топлива.
Инфраструктура
8 июля 2022 г. 11:04
Аэропорт Алматы приостановил заправку рейсов с технической посадкой

Международный аэропорт Алматы приостановил заправку рейсов с технической посадкой, из-за нехватки авиационного топлива.

Об этом передает Report со ссылкой на Zakon.kz.

В пресс-службе Международного аэропорта Алматы отметили, что приостановка действует, "пока ситуация не улучшится".

В связи с нехваткой местного и импортного топлива и задержкой его доставки, во избежание приостановки регулярных пассажирских и коммерческих грузовых рейсов Международный аэропорт Алматы приостановил заправку рейсов с технической посадкой.

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Версия на английском языке Almaty airport stops fueling transit planes
Версия на азербайджанском языке Almatı aeroportu tranzit reyslərin təyyarələrinə yanacaq verməyi dayandırıb

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