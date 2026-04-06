АЖД предупреждает о возможных задержках поездов на фоне дождя и ветра
Инфраструктура
- 06 апреля, 2026
- 09:18
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) предпринимает необходимые шаги для недопущения возможных затруднений в условиях дождливой и ветреной погоды.
Как сообщили Report в АЖД, поезда курсируют согласно установленному графику, при этом осуществляется постоянный мониторинг всех инфраструктурных объектов.
Однако в связи с введением ограничений скоростного режима на ряде участков не исключены незначительные отступления от расписания.
АЖД подчеркивает, что интенсивный ветер и осадки способны снижать видимость составов и затруднять восприятие звуковых сигналов поездов. В этой связи пассажирам рекомендовано проявлять повышенную бдительность, находясь на станциях и платформах.
