АЖД предупреждает о возможных задержках поездов на фоне дождя и ветра

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) предпринимает необходимые шаги для недопущения возможных затруднений в условиях дождливой и ветреной погоды.

Как сообщили Report в АЖД, поезда курсируют согласно установленному графику, при этом осуществляется постоянный мониторинг всех инфраструктурных объектов.

Однако в связи с введением ограничений скоростного режима на ряде участков не исключены незначительные отступления от расписания.

АЖД подчеркивает, что интенсивный ветер и осадки способны снижать видимость составов и затруднять восприятие звуковых сигналов поездов. В этой связи пассажирам рекомендовано проявлять повышенную бдительность, находясь на станциях и платформах.