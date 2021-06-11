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ADY Express продолжает поставки азербайджанского карбамида на мировой рынок

ADY Express продолжает поставки азербайджанского карбамида на мировой рынок Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ООО ADY Express продолжает транспортировку за рубеж по железной дороге карбамида, произведенного на карбамидном заводе SOCAR.
Инфраструктура
11 июня 2021 г. 10:17
ADY Express продолжает поставки азербайджанского карбамида на мировой рынок

Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ООО ADY Express продолжает транспортировку за рубеж по железной дороге карбамида, произведенного на карбамидном заводе SOCAR.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Карбамид, транспортируемый в биг-бегах по 800 кг каждый, погружается в полувагоны на станции Г.З.Тагиева и доставляется в грузинский морской порт Поти. Вагоны предоставляют ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и ООО ADY Express.

Карбамид, транспортируемый по маршруту Г.Зейналабдин – Беюк-Кесик-Поти и преодолевая расстояние 884 км в течение 3-4 дней, перегружается в порт Поти на суда и доставляется морем по месту назначения.

На этот раз планируется перевезти 30 тыс. тонн карбамида в 500 вагонах. Из них 2 700 тонн уже загружено в 45 вагонов и отправлены.

Отметим, что с октября 2019 года (начало транспортировки карбамида по железной дороге) по июнь 2021 года ООО ADY Express удалось перевезти в общей сложности более 100 000 тонн карбамида.

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Версия на азербайджанском языке "ADY Express" Azərbaycan karbamidini dünya bazarına çatdırmaqda davam edir

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