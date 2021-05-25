ADY Express начал сотрудничество с еще одним мировым лидером

ADY Express приступила к транспортировке очередного груза по международным транспортным коридорам, проходящим через территорию Азербайджана.

ADY Express приступила к транспортировке очередного груза по международным транспортным коридорам, проходящим через территорию Азербайджана.

Как сообщает Report, начато сотрудничество с Группой "Мечел", одним из крупнейших в России промышленных холдингов.

"Мечел" входит в ТОП-10 мировых производителей металлургического угля и является наиболее многопрофильным производителем спецсталей и сплавов в России. "Мечел" объединяет более 20 предприятий в сфере добычи угля, металлургии, энергетики, логистики.

Договоренность о сотрудничестве была достигнута в апреле в ходе переговоров, прошедших в рамках международной транспортно-логистической выставки TransRussia 2021 в Москве. по результатам которых подписано соглашение между ООО "Мечел-Транс" (входящем в Группу "Мечел") и ООО ADY Express. Со ссылкой на официальный сайт компании "Мечел" сообщаем, что в управлении "Мечел-Транс" находятся 11 000 грузовых вагонов, а годовой объем грузоперевозок составляет более 30 млн тонн.

ADY Express будет осуществлять ж/д транспортировки продукции компании в Грузию. Первая отгрузка уже произведена. Груз, металлопродукция, отправленная со станции Белорецк в России, преодолев расстояние 3241 км, доставлен на станцию Тбилиси-Товарная в Грузии. Объем первой партии составил 136 тонн, отправитель — Белорецкий металлургический комбинат, также входящий в Группу "Мечел".

Со ссылкой на пресс-релиз, опубликованный на сайте компании, следует отметить, что в 2020 году "Мечел" произвел 3,7 млн тонн стали и 3,5 млн тонн чугуна.