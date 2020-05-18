ADY-Экспресс расширяет сотрудничество с региональными странами - ИНТЕРВЬЮ

Железнодорожные грузоперевозки стали одной из важных областей в период пандемии. О железнодорожных грузоперевозках в нынешнем году в интервью Report рассказал директор "ADY-Экспресс" при ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Азад Гасымов.

- Как повлиял на деятельность ADY-Экспресс карантин, введенный в стране в рамках борьбы с коронавирусом?

- Созданная в Азербайджане транспортная инфраструктура и карантин, своевременно введенный в Азербайджане в связи с глобальной пандемией, снизили негативные последствия, могущие возникнуть в системе грузоперевозок. ООО ADY-Экспресс" продолжала свою деятельность в период пандемии. Для охраны здоровья наших сотрудников в компании создан дистанционный режим работы, а на местах задействовано ограниченное число сотрудников. В целях эффективности деятельности нашей компании расширено внедрение технических инноваций, документооборот электронизирован.

Таким образом, можно сказать, что карантин, введенный в стране в рамках борьбы с коронавирусом, не оказал серьезного влияния на деятельность ООО ADY-Экспресс. Наша компания отдает предпочтение транспортировке грузов посредством международных транспортных маршрутов, пролегающих через территорию Азербайджана, однако мы также обеспечиваем грузоперевозки внутри страны, импортные и экспортные перевозки. Несмотря на закрытие границ, запреты на въезд и выезд людей, ограничений в грузоперевозках, можно сказать, не возникало.

Поскольку в железнодорожных грузоперевозках участвует незначительное количество людей, этот вид грузоперевозок считается более безопасным в нынешних условиях. Благодаря нашим совместным усилиям с АЖД, мы продолжаем грузоперевозки в прежнем режиме.

- Какие шаги предпримет ADY-Экспресс в посткоронавирусный период?

- В посткоронавирусный период мы продолжим укреплять результаты, достигнутые в том числе в ходе упорной работы в период пандемии, и продолжим нашу деятельность по привлечению новых видов грузов в транспортные коридоры, пролегающие через территорию Азербайджана. Отмечу, что в период глобальной пандемии были наложены ограничения на определенные традиционные транспортные маршруты между странами и регионами мира, а некоторые из этих коридоров временно приостановили свою деятельность.

Карантин осложнил транспортировку грузов посредством морских портов и крупных грузовых судов. Некоторые страны закрыли границы, недоступной оказалась и транспортировка грузов. Компания ADY-Экспресс совместно с "Азербайджанскими железными дорогами", гибко отреагировав на глобальные изменения, добилась транспортировки по территории нашей страны ранее не перевозившихся грузов. Мы будем стремиться сохранить и развить новые деловые связи. Вместе с тем мы продолжим деятельность по созданию новых связей.

- На какие рынки, главным образом, будет ориентироваться ADY-Экспресс?

- Прогнозируя рост торгового оборота между Турцией и Центральной Азией, ООО ADY-Экспресс планирует расширить свою деятельность на данном рынке. Подготовка к этому началась с 2019 года. В декабре 2019 года в Ташкенте состоялась первая многосторонняя встреча глав железнодорожных структур Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана по развитию международного мультимодального маршрута (Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция/Европа), созданного по инициативе Азербайджана.

На встрече были обсуждены условия создания и принятия Положения о Координационном комитете по развитию этого коридора, подготовке единых тарифов по маршруту и транспортировке грузов, приняты соответствующие решения.

В то же время мы углубляем наши связи с Казахстаном - самым крупным государством Центрально-Азиатского региона. Пользуясь растущим торговым оборотом этой страны с Турцией, странами Европы и Средиземноморья, мы стараемся привлечь дополнительные грузы, и у нас уже есть определенные достижения. Наряду с этим, наша компания совместно с "Азербайджанскими железными дорогами", продолжая начатые в прошлом году переговоры для участия в грузоперевозках между Дальневосточным регионом и Европой, увеличит усилия по привлечению новых видов грузов по международным транзитным маршрутам, пролегающим через территорию Азербайджана.

- Появилась информация о многократном увеличении объема грузоперевозок посредством Астаринского терминала. Каков был объем грузоперевозок через этот терминал за четыре месяца нынешнего года? Какой объем грузоперевозок планируется в этом году и как этот показатель отличается от прогноза до пандемии?

- Как известно, была проделана важная работа по соединению железнодорожных линий Азербайджана и Ирана и строительству грузового терминала в Астаре в рамках международного транспортного коридора Север-Юг. Оператором уже действующего Астаринского грузового терминала является ООО ADY-Экспресс.

За последние три года мы наблюдаем рост объема разгрузок в Астаринском терминале. Если в 2018 году пропускная способность терминала составляла 1 056 тонн в сутки, то в 2019 году этот показатель увеличился на 27% и достиг 1 339 тонн. Таким образом, достигнута положительная динамика.

Хотелось бы подкрепить сказанное статистическими показателями. По сравнению с предыдущим годом в 2019 году через терминал перевалено на 38% больше грузов - около 400 тыс. тонн. Кроме того, если в январе-апреле 2019 года объем перевалки составил 110 тыс. тонн, то за 4 месяца 2020 года этот показатель возрос на 50% - до 165 624 тонн. С начала деятельности терминала в 2018 году общий объем переваленных здесь грузов составил около 900 тыс. тонн. Это в основном древесина и древесные изделия, строительные материалы, зерновые культуры.

По итогам реализации запланированных инфраструктурных работ на терминале ожидается многократное увеличение объемов переправляемых грузов. Наряду с этим, ведется работа по привлечению дополнительных грузов в международный транспортный коридор Север-Юг.

- Как-то, на одном из мероприятий представитель ООО ADY-Экспресс заявил о том, что крупные российские компании проявляют интерес к перевозкам по железнодорожному сообщению Баку-Тбилиси-Карс (БТК). На каком этапе переговоры в этом направлении? С какими компаниями ведутся переговоры и в чем будет состоять их итог?

- Наша компания осуществляет грузоперевозки по железнодорожному маршруту Баку-Тбилиси-Карс с 2018 года. В июне 2018 года ООО ADY-Экспресс совместно с ЗАО "АзРусТранс" впервые в России осуществило транспортировку зерна из Карса посредством специальных вагонов-хопперов.

В июле 2018 года было реализовано сотрудничество с Магнитогорским металлургическим комбинатом. До сих пор по БТК было транспортировано порядка 56 тыс. тонн грузов комбината. В ближайшее время посредством БТК планируется перевезти еще 24 тыс. тонн грузов Магниторского металлургического комбината. Эти грузы уже в пути.

С декабря 2019 года ООО ADY-Экспресс приступило к грузоперевозкам продукции крупной российской компании "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат", на турецкий рынок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.

Общий вес первой партии груза составит 2 053 тонны. "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат" - одно из крупнейших металлургических предприятий мира. По производству стали оно занимает 15-е место в мире. За счет возможностей, создаваемых железной дорогой БТК, в будущем мы считаем возможным перевозить ежемесячно 100 тыс. тонн грузов, принадлежащих только российским компаниям "Магнитогорский металлургический комбинат" и "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат".

Если обратить внимание на статистические показатели, мы увидим, что если в 2018 году ADY-Экспресс перевозил по БТК грузы этих компаний весом 1 324 тонны (20 вагонов), в 2019 году - 25 193 тонны (385 вагонов), то в первые 4 месяца 2020 года этот показатель составил уже 29 673 тонны (537 вагонов).

На фоне растущего экономического сотрудничества между Россией и Турцией, прогнозируется рост грузоперевозок между этими странами. В таком случае железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет играть важную роль в перевозке товаров. Наряду с этим, в настоящее время ведутся важные работы в рамках синергии железной дороги БТК с возможностями Транссибирской магистрали.

Так, 26 апреля 2019 года в рамках второй конференции в Пекине по предложению азербайджанской стороны на встрече между президентами Азербайджана и России была обсуждена синергия потенциала железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс с возможностями Транссибирского транспортного коридора.

Это предложение было поддержано обоими президентами. После состоялась встреча между главами ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ОАО "Российские железные дороги" и Координационного совета по Транссибирской магистрали. 19 сентября 2019 года в ходе пленарного заседания Координационного совета в Казахстане, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" был избран полноправным членом совета. 25 ноября 2019 года в рамках 10-го заседания Государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Японией главы ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ООО ADY-Экспресс и ООО ADY-контейнер провели переговоры с главами более 10 крупных японских грузовых и логистических компаний.

В то же время делегация ЗАО "Азербайджанские железные дороги" провела встречи в Министерстве земли, инфраструктуры и транспорта Японии и Ассоциацией экспедиторов Японии. В продолжение этих работ 10-11 декабря 2019 года в Москве состоялась встреча в расширенном составе с участием глав железнодорожных структур Азербайджана и России. На встрече был обсужден план мероприятий по привлечению грузов из Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе из Японии к маршрутам, пролегающим через территорию Азербайджана.

- По каким направлениям ADY-Экспресс планирует начать переговоры в этом году?

- Опыт показывает, что после каждого глобального экономического кризиса и спада мировая экономика начинает расти ускоренными темпами. Такое имело место после всех глобальных экономических кризисов. Компания ADY-Экспресс, используя возможности международных транспортных коридоров Север-Юг, Юг-Запад, Восток-Запад и Север-Запад, активизирует усилия для транзитных перевозок через территорию нашей страны. Для этого предпринимается ряд шагов в направлении развития, углубления уже сложившегося и налаживания нового сотрудничества в Азии и Европе. В посткороновирусный период мы планируем участие в ряде международных мероприятий, а также проведение встреч и переговоров.