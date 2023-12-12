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ADY Container запускает проект по соединению портов Актау и Туркменбаши с портом Констанца

ADY Container запускает проект по соединению портов Актау и Туркменбаши с портом Констанца Дочерняя компания ЗАО ”Азербайджанские железные дороги“ - ООО ADY Container в рамках сотрудничества с одной из крупнейших в мире судоходных компаний COSCO Shipping Lines запускает новую услугу, соединяющую казахстанский порт Актау и Туркменбаши с румынски
Инфраструктура
12 декабря 2023 г. 10:04
ADY Container запускает проект по соединению портов Актау и Туркменбаши с портом Констанца

Дочерняя компания ЗАО ”Азербайджанские железные дороги“ - ООО ADY Container в рамках сотрудничества с одной из крупнейших в мире судоходных компаний COSCO Shipping Lines запускает новую услугу, соединяющую казахстанский порт Актау и Туркменбаши с румынским портом Констанца.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ADY Container.

В рамках совместного проекта компания ADY Container будет осуществлять доставку контейнерных поездов из портов Актау и Туркменбаши по Каспийскому морю и далее по железной дороге в грузинский порт Батуми. Контейнеры будут перевозиться из Батуми в румынский порт Констанца на судах, предоставленных COSCO Shipping Lines.

Новое железнодорожно-морское сообщение между портами Актау и Туркменбаши и портом Константа в нынешней сложной ситуации обеспечит целостность цепочки поставок, создаст условия для ускоренных грузоперевозок между Китаем и Центральной Азией и Европой.

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Версия на английском языке Project connecting Aktau and Turkmenbashi ports with Constanta port launched
Версия на азербайджанском языке Aktau və Türkmənbaşı limanlarını Konstanta limanı ilə birləşdirən layihəyə start verilir

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