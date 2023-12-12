ADY Container запускает проект по соединению портов Актау и Туркменбаши с портом Констанца

Дочерняя компания ЗАО ”Азербайджанские железные дороги“ - ООО ADY Container в рамках сотрудничества с одной из крупнейших в мире судоходных компаний COSCO Shipping Lines запускает новую услугу, соединяющую казахстанский порт Актау и Туркменбаши с румынски

Дочерняя компания ЗАО ”Азербайджанские железные дороги“ - ООО ADY Container в рамках сотрудничества с одной из крупнейших в мире судоходных компаний COSCO Shipping Lines запускает новую услугу, соединяющую казахстанский порт Актау и Туркменбаши с румынским портом Констанца.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ADY Container.

В рамках совместного проекта компания ADY Container будет осуществлять доставку контейнерных поездов из портов Актау и Туркменбаши по Каспийскому морю и далее по железной дороге в грузинский порт Батуми. Контейнеры будут перевозиться из Батуми в румынский порт Констанца на судах, предоставленных COSCO Shipping Lines.

Новое железнодорожно-морское сообщение между портами Актау и Туркменбаши и портом Константа в нынешней сложной ситуации обеспечит целостность цепочки поставок, создаст условия для ускоренных грузоперевозок между Китаем и Центральной Азией и Европой.