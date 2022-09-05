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ADY Container обеспечил доставку удобрений из Средней Азии в Европу

ADY Container обеспечил доставку удобрений из Средней Азии в Европу Груз, отправленный из Центральной Азии, впервые был доставлен в порт Констанца в Румынии фидерным судном "Расул Рза", которое является совместным проектом ADY Container и ASCO (Азербайджанское каспийское морское пароходство) в Черном море и, в основном, и
Инфраструктура
5 сентября 2022 г. 10:22
ADY Container обеспечил доставку удобрений из Средней Азии в Европу

Груз, отправленный из Центральной Азии, впервые был доставлен в порт Констанца в Румынии фидерным судном "Расул Рза", которое является совместным проектом ADY Container и ASCO (Азербайджанское каспийское морское пароходство) в Черном море и, в основном, используется для перевозки грузов из Китая в Европу и обратно.

Об этом сообщает Report со ссылкой ADY Container.

Блок-поезд, состоящий из 54-х контейнеров, груженных минеральными удобрениями, отправился в путь из Узбекистана. После прибытия поезда в порт Туркменбаши в Туркменистане 40-футовые контейнеры были доставлены в порт Алят судном "Махмуд Рахимов", осуществляющем фидерные перевозки в Каспийском море. Здесь его погрузили на платформы и доставили по железной дороге в порт Батуми, Грузия, а затем фидерным судном "Расул Рза" в Констанцу.

"Привлечение к этой услуге товаров из Средней Азии послужит повышению роли нашей страны в новой геополитической ситуации в укреплении транспортного сообщения между Китаем и Европой, и в обратном направлении, и позволит стать одним из основных участников обеспечения непрерывности процесса грузоперевозок по данному маршруту", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке “ADY Konteyner” Orta Asiyadan Avropaya gübrə daşınmasına xidmət göstərib

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