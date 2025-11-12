авиакатастрофа
    ADSEA прокомментировало ситуацию с оползнем в Хатаинском районе

    Инфраструктура
    • 12 ноября, 2025
    • 12:33
    ADSEA прокомментировало ситуацию с оползнем в Хатаинском районе

    Водопроводы, спровоцировавшие оползень в поселке Ахмедлы, не принадлежат Управлению водоканала Хатаинского района.

    Об этом сообщает Report со ссылкой Объединенную службу водоснабжения крупных городов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

    "Водопроводные коммуникации, использовавшиеся для орошения территории и ставшие причиной оползня в поселке Ахмедлы, не находятся на балансе Управления водоканала Хатаинского района", - говорится в сообщении.

    Отметим, что сегодня в поселке Ахмедлы произошел оползень. По мнению экспертов, причиной аварийного процесса мог стать проходящий через зону оползня водопровод с истекшим сроком эксплуатации.

    На месте происшествия в экстренном порядке развернута работа специалистов Агентства геологоразведки Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана. Председатель правления агентства Али Алиев сообщил, что в данный момент на территории проводится комплексное исследование и непрерывный мониторинг ситуации.

