ADSEA: Имеющихся запасов воды в Азербайджане хватит чуть более чем на год

В Азербайджане сейчас не наблюдается дефицита воды, однако существующие запасы нельзя считать достаточными в долгосрочной перспективе.

Как сообщает Report, об этом начальник отдела стратегии, международного сотрудничества и науки Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Риад Ахундзаде заявил на круглом столе "Водная безопасность в Азербайджане: регулирование, риски и ответственное поведение бизнеса".

По его словам, на данный момент в водохранилищах страны аккумулировано около 16-17 млрд кубометров воды, тогда как годовое потребление составляет 11-12 млрд кубометров.

"Это означает, что имеющихся запасов хватит примерно чуть более чем на один год. Однако этого недостаточно", - подчеркнул он.

Ахундзаде также отметил, что из-за изношенной инфраструктуры при распределении воды возникают значительные потери. В этой связи эффективное управление водными ресурсами и сокращение потерь названы приоритетными направлениями.