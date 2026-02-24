ADSEA: Имеющихся запасов воды в Азербайджане хватит чуть более чем на год
- 24 февраля, 2026
- 13:20
В Азербайджане сейчас не наблюдается дефицита воды, однако существующие запасы нельзя считать достаточными в долгосрочной перспективе.
Как сообщает Report, об этом начальник отдела стратегии, международного сотрудничества и науки Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Риад Ахундзаде заявил на круглом столе "Водная безопасность в Азербайджане: регулирование, риски и ответственное поведение бизнеса".
По его словам, на данный момент в водохранилищах страны аккумулировано около 16-17 млрд кубометров воды, тогда как годовое потребление составляет 11-12 млрд кубометров.
"Это означает, что имеющихся запасов хватит примерно чуть более чем на один год. Однако этого недостаточно", - подчеркнул он.
Ахундзаде также отметил, что из-за изношенной инфраструктуры при распределении воды возникают значительные потери. В этой связи эффективное управление водными ресурсами и сокращение потерь названы приоритетными направлениями.