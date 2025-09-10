ADSEA и SOCAR Green договорились о сотрудничестве в сфере энергоэффективности

Азербайджанское государственное агентство водных ресурсов (ADSEA) и ООО "SOCAR Green" подписали договор об энергоэффективности и документ о намерениях по сотрудничеству.

Как сообщает Report, документы подписали первый заместитель председателя ADSEA Хайям Мамедов и председатель правления ООО "SOCAR Green" Эльмир Мусаев в рамках II Международной выставки и конференции водного хозяйства - "Бакинская водная неделя".

В рамках сотрудничества предусматривается организация мероприятий по энергоэффективности, производство электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии, а также разработка совместного плана работы и реализация соответствующих проектов.

Отмечается, что эта инициатива является важным шагом по повышению энергоэффективности водного сектора и расширению использования возобновляемых источников энергии.