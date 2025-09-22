ADSEA и компания "ACWA Power" подписали меморандум о взаимопонимании
Инфраструктура
- 22 сентября, 2025
- 16:03
Научно-исследовательский институт мелиорации Азербайджанского государственного агентства водных ресурсов и саудовская компания "ACWA Power" подписали Меморандум о взаимопонимании по обмену знаниями и опытом в области водных и земельных ресурсов.
Как сообщает Report, Меморандум был подписан в рамках I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF-2025), проходящего в Баку.
Документ подписали председатель Правления Института Мир Мовсум Дадашов и Главный менеджер "ACWA Power" по Азербайджану и Турции Селим Гювен.
Соглашение направлено на укрепление научно-технического сотрудничества в сфере деятельности института.
