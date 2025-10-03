ADSEA: Дифференциация тарифов на воду защитит малоимущие слои населения

Дифференциация тарифов на воду в Азербайджане будет служить для защиты малоимущих слоев населения.

Как сообщает Report, об этом заявил советник председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Асад Ширинов в ходе панельной дискуссии "Регулирование естественных монополий: Конкуренция и общественные интересы", проведенной в рамках II Национального форума конкуренции в Баку.

По его словам, вопрос тарифов является одним из главных для всех коммунальных структур, поскольку собранные средства направляются на поддержание инфраструктуры. "Главная задача - поддержание в рабочем состоянии подземной инфраструктуры для транспортировки воды из одной точки в другую, функционирование насосных станций и оплата расходов большой команды, работающей в этом процессе. Тарифы служат именно для покрытия этих эксплуатационных и операционных расходов", - сказал он.

Ширинов добавил, что в тарифной политике следует учитывать не только эксплуатационные, но и крупные инвестиционные вложения: "В Баку и на Абшеронском полуострове, в регионах, в том числе в Карабахе в период восстановления требуются крупные инвестиции. Эти расходы рассчитываются отдельно, и Тарифный совет их оценивает. Мы представляем наши обоснования цен Совету, и здесь учитываются как наша стратегия развития, так и цели устойчивого развития".

Он подчеркнул, что дифференциация не должна означать повышение цен: "Основная цель - защитить малоимущие слои населения и обеспечить социальную справедливость. Правильное обоснование тарифов служит обеспечению устойчивого развития, модернизации и эффективного использования".