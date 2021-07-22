ADB: Снижение спроса на железнодорожные перевозки углубит финансовые проблемы

Азиатский банк развития (ADB) опубликовал отчет о реализации программы развития в сфере железных дорог в Азербайджане.

Азиатский банк развития (ADB) опубликовал отчет о реализации программы развития в сфере железных дорог в Азербайджане.

Как сообщает Report, отчет содержит текущее состояние и прогнозы по железнодорожному сектору страны, приводится информация о проектах, реализуемых в Азербайджане в рамках программы ADB.

Программа развития азербайджанских железных дорог обеспечит финансирование восстановления железнодорожной линии и структуры Сумгайыт-Ялама. Железнодорожная линия Сумгайыт-Ялама играет важную роль в транспортном коридоре Север-Юг. Программа развития азербайджанских железных дорог улучшит эксплуатацию и управление железнодорожной сетью, вновь сформирует системы финансов, отчетности и контроля.

Подчеркивается, что в Азербайджане наблюдается устойчивое снижение доли железной дороги в транспортной системе. Эта тенденция наблюдается и в других странах региона. Расширение дорожной сети и улучшение нефтегазовой сети привели к конкуренции с железными дорогами. В течение многих лет дефицит инвестиций тормозил развитие железнодорожной инфраструктуры.

В начале 2000-х годов инвестиции в нефтегазовую отрасль также принесли пользу сектору. Он получил выгоду от роста экспорта и импорта строительных материалов и потребительских товаров. Однако рыночная доля железнодорожного транспорта продолжала снижаться.

В 2006 году по железным дорогам было перевезено 26,5 миллиона тонн грузов, в 2010 году - 22,4 млн тонн, а в 2016 году - 15,5 млн тонн грузов. В 2020 году было перевезено 14 млн 631 тысяча тонн грузов.

Текущие проблемы ухудшили финансовые показатели ЗАО “Азербайджанские железные дороги”. Только растущий долг компании позволил ей продолжать операции.

В настоящее время снижение спроса на грузовые перевозки по железной дороге и резкое сокращение пассажирских перевозок станут причиной глубоких институциональных и финансовых проблем АЖД. Железнодорожный коридор Восток-Запад модернизировался с 2009 года. А в транспортном коридоре Север-Юг 4 железных дороги нуждаются в дальнейшем расширении. В то же время железнодорожная линия от Яламы до Астары имеет большой потенциал, и эта дорога совершенствуется. Планируется, что эта дорога будет расширена от иранской провинции Решт до Астары.

Отметим, что Азиатский банк развития начал реализацию программы развития железнодорожной сферы в Азербайджане с 2017 года.