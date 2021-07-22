О нас
Report Georgia
Аудио новости

ADB: Снижение спроса на железнодорожные перевозки углубит финансовые проблемы

ADB: Снижение спроса на железнодорожные перевозки углубит финансовые проблемы Азиатский банк развития (ADB) опубликовал отчет о реализации программы развития в сфере железных дорог в Азербайджане.
Инфраструктура
22 июля 2021 г. 18:24
ADB: Снижение спроса на железнодорожные перевозки углубит финансовые проблемы

Азиатский банк развития (ADB) опубликовал отчет о реализации программы развития в сфере железных дорог в Азербайджане.

Как сообщает Report, отчет содержит текущее состояние и прогнозы по железнодорожному сектору страны, приводится информация о проектах, реализуемых в Азербайджане в рамках программы ADB.

Программа развития азербайджанских железных дорог обеспечит финансирование восстановления железнодорожной линии и структуры Сумгайыт-Ялама. Железнодорожная линия Сумгайыт-Ялама играет важную роль в транспортном коридоре Север-Юг. Программа развития азербайджанских железных дорог улучшит эксплуатацию и управление железнодорожной сетью, вновь сформирует системы финансов, отчетности и контроля.

Подчеркивается, что в Азербайджане наблюдается устойчивое снижение доли железной дороги в транспортной системе. Эта тенденция наблюдается и в других странах региона. Расширение дорожной сети и улучшение нефтегазовой сети привели к конкуренции с железными дорогами. В течение многих лет дефицит инвестиций тормозил развитие железнодорожной инфраструктуры.

В начале 2000-х годов инвестиции в нефтегазовую отрасль также принесли пользу сектору. Он получил выгоду от роста экспорта и импорта строительных материалов и потребительских товаров. Однако рыночная доля железнодорожного транспорта продолжала снижаться.

В 2006 году по железным дорогам было перевезено 26,5 миллиона тонн грузов, в 2010 году - 22,4 млн тонн, а в 2016 году - 15,5 млн тонн грузов. В 2020 году было перевезено 14 млн 631 тысяча тонн грузов.

Текущие проблемы ухудшили финансовые показатели ЗАО “Азербайджанские железные дороги”. Только растущий долг компании позволил ей продолжать операции.

В настоящее время снижение спроса на грузовые перевозки по железной дороге и резкое сокращение пассажирских перевозок станут причиной глубоких институциональных и финансовых проблем АЖД. Железнодорожный коридор Восток-Запад модернизировался с 2009 года. А в транспортном коридоре Север-Юг 4 железных дороги нуждаются в дальнейшем расширении. В то же время железнодорожная линия от Яламы до Астары имеет большой потенциал, и эта дорога совершенствуется. Планируется, что эта дорога будет расширена от иранской провинции Решт до Астары.

Отметим, что Азиатский банк развития начал реализацию программы развития железнодорожной сферы в Азербайджане с 2017 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ADB: Lower demand for railway transportations to deepen financial problems
Версия на азербайджанском языке ADB: Ölkədə dəmir yoluna təlabatın azalması maliyyə problemlərinə səbəb olacaq

Экслюзивные новости

Азеришыг создает в Карабахе систему, которая будет экономить ежегодно 20 млн манатов
"Азеришыг" создает в Карабахе систему, которая будет экономить ежегодно 20 млн манатов
19 июля 2021 г. 16:18
Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в Азербайджане этим летом
Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в Азербайджане этим летом
19 июля 2021 г. 16:14
В Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоВ Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
19 июля 2021 г. 15:10
Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
16 июля 2021 г. 12:00
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
15 июля 2021 г. 18:05
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
15 июля 2021 г. 14:21
В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр
В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр
15 июля 2021 г. 12:33
Киевский национальный университет увековечит память Юсифа Везира Чеменземинли
Киевский национальный университет увековечит память Юсифа Везира Чеменземинли
14 июля 2021 г. 12:30
TƏBIB о дельта-штамме коронавируса
TƏBIB о "дельта"-штамме коронавируса
14 июля 2021 г. 12:28
Во сколько обойдется проведение свадьбы в Баку?
ФотоВо сколько обойдется проведение свадьбы в Баку?
13 июля 2021 г. 13:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi