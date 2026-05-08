Адалят Мамедов: Плотная застройка нарушает естественную циркуляцию воздуха

Высотные здания и плотная застройка в современных городах нарушает естественный микроклиматический баланс, препятствуя циркуляции воздуха и усиливая эффект "острова тепла".

Как сообщает Report, об этом заявил архитектор Адалят Мамедов в ходе общественных слушаний, организованных Государственным агентством экологической экспертизы.

По его словам, в традиционном градостроительстве особое внимание уделялось так называемому "определению ветра" - анализу направлений и интенсивности воздушных потоков в конкретной местности. Этот принцип играл важную роль при проектировании зданий, расположении окон, дворов и вентиляционных систем.

В качестве одного из наиболее удачных примеров архитектор привел Ичеришехер. Он отметил, что улицы и переулки исторического центра Баку были спроектированы таким образом, чтобы морской бриз летом обеспечивал естественную вентиляцию. Соленый воздух с Каспийского моря создавал благоприятную санитарно-гигиеническую среду, а узкие улицы, расположенные под определенным углом, смягчали воздействие холодного ветра "хазри" зимой.

Адалят Мамедов подчеркнул, что гармония с природой была одним из главных принципов древней архитектуры, тогда как многие современные строительные проекты не учитывают эти особенности. По его мнению, градостроительству будущего необходимо вновь обратиться к традиционным архитектурным подходам.