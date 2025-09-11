ACWA Power: Себестоимость опресненной воды снизилась до менее $1

За последние 15 лет технологии опреснения воды позволили снизить энергозатраты на производство одного кубометра (1000 литров) воды с 15 до 2,7 кВт/ч.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ACWA Power Марко Арчелли на панельной дискуссии в рамках 2-й Международной выставки и конференции водного хозяйства Baku Water Week.

По его словам, это означает экономию энергии более чем на 80%: "В результате себестоимость, которая ранее составляла $3-4, теперь снизилась до уровня значительно ниже $1 за кубометр".

Арчелли считает, что многие страны и политики не принимают своевременных мер по устранению дефицита воды.

Он подчеркнул, что вода - это ресурс, который люди часто считают бесплатным, и именно такой подход приводит к задержкам в надлежащем управлении: "Многие политики ждут момента кризиса, чтобы предпринять реальные действия. Поэтому я высоко ценю заявление Азербайджана на СОР о центральной роли воды".

Арчелли также отметил важную роль частного сектора в данном процессе, подчеркнув, что ACWA Power тесно сотрудничает с правительствами для поиска решений и является крупнейшим поставщиком технологий опреснения воды в мире.

"На данный момент мы работаем в четырех странах, и скоро это число достигнет шести. Наши мощности по опреснению воды составляют более 9 млн кубометров в сутки. Здесь мы предлагаем инновационные решения. Компания выиграла все последние семь тендеров", - сказал он.