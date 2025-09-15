Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    АБР: Сооружения на очистной станции в Говсане станут примером климатически устойчивой инфраструктуры

    Инфраструктура
    • 15 сентября, 2025
    • 17:59
    АБР: Сооружения на очистной станции в Говсане станут примером климатически устойчивой инфраструктуры

    Соглашение о технической помощи по государственно-частному партнерству (ГЧП) для очистных сооружений сточных вод Говсана станет примером того, как проекты, реализуемые через ГЧП, могут создавать инновационную и климатически устойчивую инфраструктуру.

    Как сообщает Report со ссылкой на Азиатский банк развития (АБР), об этом сказал руководитель офиса развития рынков и государственно-частного партнерства банка Такео Койке.

    По его словам, поддержка АБР проекта Говсана будет способствовать улучшению управления водными ресурсами в Азербайджане.

    Председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов отметил, что проект отражает приоритеты правительства по сохранению водных ресурсов, улучшению санитарных услуг в Баку, а также создает возможности для использования переработанной воды, что является частью "Национальной стратегии эффективного использования водных ресурсов".

    Проект будет включать восстановление, эксплуатацию и содержание Очистной станции Говсана с суточной мощностью 640 000 кубометров. В рамках проекта также предусматривается оснащение станции современным оборудованием для лучшей очистки сточных вод, чтобы их можно было использовать в сельском хозяйстве на Абшероне. Планируется реализация проекта по модели "проектируй, строй, финансируй, управляй и эксплуатируй".

    Проект Говсан представляет модель ГЧП наряду с финансовой поддержкой государственных проектов, и является продолжением финансирования АБР в размере $557 млн, выделенных для водной и городской инфраструктуры Азербайджана по государственному сектору.

    ADB: Hövsan Tullantı Sularının Təmizlənməsi Qurğusu iqlimə davamlı infrastruktura nümunə olacaq

    Лента новостей