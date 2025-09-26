АБР рекомендует к модернизации Говсанской станции очистки сточных вод привлечь частный сектор

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Инфраструктура
    • 26 сентября, 2025
    • 15:50
    Полезным примером для Азербайджана в сфере развития возобновляемой энергетики может стать практика проведения конкурентных торгов.

    Как передает Report, об этом заявил старший специалист по инвестициям Азиатского банка развития (АБР) Али Малик в ходе проходящего в Баку мероприятия "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия".

    "Конкурентные торги позволяют определить реальную цену. В условиях конкуренции именно этот механизм обеспечивает наименьшую стоимость реализации энергетического проекта. Мы наблюдали это не только в Узбекистане, но и на других рынках - во Вьетнаме, Таиланде, а также в странах Центральной Азии. Узбекистан здесь является ярким примером. Поэтому мы рекомендуем правительству Азербайджана использовать аналогичный подход", - отметил А. Малик.

    Он напомнил, что недавно АБР подписал мандат на консультирование с правительством Азербайджана по проекту очистных сооружений на Говсанской аэрационной станции.

    "Мы будем заниматься структурированием сделки и консультировать правительство по вопросам проведения тендера и привлечения заявок от частного сектора. Это новый и сложный сектор для Азербайджана, но именно так можно заинтересовать инвесторов. Кроме того, если сделка сопровождается или проверяется Международной финансовой корпорацией (IFC), это добавляет доверие", - подчеркнул банкир.

    По словам А. Малика, в новых для Азербайджана секторах, куда страна движется в рамках декарбонизации, роль IFC заключается в привлечении внешних инвесторов через конкурентные механизмы.

    "Межправительственные соглашения (G2G-контракты) полезны на начальном этапе, однако по мере развития переход к конкуренции становится критически важным. Мы видели это в Казахстане, ранее - в Узбекистане, и то же самое наблюдается в странах Юго-Восточной Азии. Думаю, именно этот подход должен определять структуру проектов в Азербайджане. Опыт показывает, что правильно структурированные проекты способны привлечь международные инвестиции и ведущих мировых девелоперов на рынок Азербайджана", - заключил представитель АБР.

