    АБР привлек Азербайджан к региональному проекту по устойчивому управлению водными ресурсами

    Инфраструктура
    • 27 октября, 2025
    • 10:42
    Азиатский банк развития (АБР) рассматривает выделение технической помощи в рамках проекта "Укрепление трансграничного сотрудничества в области водных ресурсов для устойчивого к изменению климата управления водными ресурсами в рамках Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС)".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на АБР. Проект охватывает 7 стран, в том числе Азербайджан, Грузию и страны Центральной Азии.

    Финансирование будет предоставлено через Специальный фонд технической помощи на сумму 960 тыс. долларов США.

    Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За это время банк предоставил стране свыше 5 млрд долларов США кредитов, в том числе 1,5 млрд долларов на транспортные проекты и 1,7 млрд долларов - на энергетические.

    АБР основан в 1966 году, его штаб-квартира находится в Маниле (Филиппины). Акционерами банка являются 69 стран, из которых 50 расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

