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АБР назвал условия развития грузовых авиаперевозок в Азербайджане

АБР назвал условия развития грузовых авиаперевозок в Азербайджане Во время пандемии Азербайджан и соседняя Грузия завоевали популярность в сфере обслуживания грузовых рейсов, перевозящих медицинское оборудование из КНР в Европу и СНГ
Инфраструктура
9 февраля 2021 г. 16:02
АБР назвал условия развития грузовых авиаперевозок в Азербайджане

Для стран, входящих в программу Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) Азиатского банка развития (AБР), услуги карго являются важным источником дохода в сфере авиаперевозок.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете АБР о влиянии пандемии коронавируса на авиацию и туризм стран, входящих в CAREC. В программе CAREC участвуют 11 стран, включая Азербайджан.

В отчете говорится, что резкое снижение пассажиропотока во время пандемии еще больше повысило важность грузовых перевозок в авиационной отрасли, и это привело к тому, что некоторые авиакомпании увеличили грузоподъемность своих самолетов.

Это возможность инвестировать в потенциал грузоперевозок этих стран, что создает основу для долгосрочного роста авиационного сектора стран CAREC. До COVID-19 большинство грузов по воздуху отправлялось на пассажирских самолетах. Резкое сокращение пассажирских рейсов привело к значительному сокращению общих грузовых перевозок в глобальном масштабе, в том числе в странах CAREC.

Международный союз воздушного транспорта заявил, что с марта 2019 года наблюдается снижение авиаперевозок. При этом снижение грузоперевозок во много раз меньше, чем снижение пассажирооборота. Рост грузоперевозок привел к росту доходов в этой области.

С начала пандемии коронавируса в ряде стран произошло резкое сокращение грузоперевозок. Однако этого не произошло в странах-участницах, напротив, в некоторых из них был зарегистрирован рост грузоперевозок. Это связано с выгодным расположением стран CAREC.

По мере роста объемов грузоперевозок между Азией и Европой все больше самолетов останавливаются в странах CAREC для дозаправки и смены экипажа.

До пандемии из аэропортов стран CAREC в год отправлялось 800 тыс. тонн грузов. На долю стран-участницах приходилось 1,3% грузоперевозок в мировом авиационном пространстве.

AБР считает, что Азербайджан и Пакистан имеют крупные карго рынки. Пакистан заявил, что в 2019 году он перевез 330 350 тонн грузов. Азербайджан же в 2019 году перевез воздушным транспортом 206 400 тонн грузов. Казахстан занимает третье место среди стран СНГ по грузовым авиаперевозкам с грузом 80 тыс. тонн. Узбекистан занял четвертое место, а самые малые рынки у Афганистана и Туркменистана.

Азербайджан сообщил о более чем двукратном увеличении объемов грузовых авиаперевозок за первые 8 месяцев 2020 года - до 277 тыс. тонн. Во время пандемии Азербайджан и соседняя Грузия завоевали популярность в сфере обслуживания грузовых рейсов, перевозящих медицинское оборудование из КНР в Европу и СНГ.

В банке считают, что при формировании правильной стратегии грузовые авиаперевозки могут стать отличным источником дохода в странах-участницах программы, сыграть свою роль для авиационного сектора CAREC и стимулировать торговлю.

Согласно докладу, правительствам стран, входящих в программу CAREC, необходимо провести полную либерализацию рынка грузовых авиаперевозок во время и после пандемии, что в свою очередь, приведет к увеличению объемов перевозок грузов воздушным транспортом.

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Версия на английском языке ADB announces conditions for development of cargo air transportation in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ADB Azərbaycanda yük aviadaşımalarının inkişafı üçün şərtlərini açıqladı

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