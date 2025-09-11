АБР назвал сроки завершения работ по реконструкции железной дороги Сумгайыт–Ялама

До конца 2025 года завершатся строительные работы в рамках проекта по модернизации участка железной дороги Сумгайыт–Ялама, являющегося важной частью международного транспортного коридора "Север-Юг".

Как сообщает Report со ссылкой на Азиатский банк развития (АБР), строительные работы по первому лоту (Сумгайыт–Гильгильчай) выйдут на финишную прямую уже в третьем квартале 2025 года, а завершение всех основных мероприятий по второму лоту (Гильгильчай–Ялама), включающему участок до российской границы, ожидается к концу текущего года

"Завершение проекта позволит существенно повысить качество перевозок, укрепить позиции Азербайджана как ключевого звена в международных транспортных потоках и создать дополнительные возможности для развития транзитного потенциала страны", - отмечает АБР.

Проект финансируется банком и Французским агентством развития и направлен на повышение эффективности, безопасности и пропускной способности национальной железнодорожной системы.

Основная цель работ - повышение пропускной способности железнодорожной линии, снижение эксплуатационных затрат, а также улучшение качества пассажирских и грузовых перевозок. Проект включает полное обновление путевой инфраструктуры, замену мостов и водопропускных сооружений, строительство пешеходных переходов и внедрение современных систем безопасности.

Напомним, что для реализации проекта ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и АБР подписали кредитное соглашение на сумму 131,5 млн долларов США. Общая стоимость этого проекта составляет 160,5 млн долларов США, из которых 29 млн долларов США покрываются за счет правительства Азербайджана. Кредит будет предоставлен на 22 года, включая льготный период в 2 года, с процентной ставкой, определяемой в рамках гибкого кредитного продукта АБР. Проценты и другие платежи по кредиту подлежат уплате два раза в год: 15 мая и 15 ноября каждого года.

Средства направлены на завершение реабилитации 166 километров двухпутной магистрали, включая гражданские сооружения и железнодорожные переезды на участке Сумгайыт-Ялама. Этот кредит является дополнительным финансированием к Программе развития железнодорожного сектора, одобренной в 2017 году, которая направлена на модернизацию железнодорожных операций в стране. Первоначально банк выделил АЖД 150 млн долларов США.