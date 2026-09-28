Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    AAYDA построит новый туннель на пересечении улицы Хиябани и Внешней кольцевой дороги

    Инфраструктура
    • 28 сентября, 2026
    • 10:26
    AAYDA построит новый туннель на пересечении улицы Хиябани и Внешней кольцевой дороги

    В Баку планируется строительство нового туннеля на пересечении улицы Магомеда Хиябани и Внешней окружной дороги.

    Как передает Report, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

    Пересечение улицы Хиябани с Внешней окружной дорогой - одна из ключевых точек, где сходятся внутригородские и транзитные потоки. В часы пик движение транспорта через один перекресток создает здесь заторы и задержки.

    В рамках проекта AAYDA на этом участке появятся туннельный проезд, транспортная развязка с круговым движением, а также боковая дорога в направлении Гарадага.

    Новая конфигурация разделит потоки по разным уровням, что сократит число конфликтующих маневров на развязке и сделает въезды и выезды более системными. Проектом также предусмотрено создание необходимой инфраструктуры для удобного и безопасного передвижения пешеходов.

    Эффект нового дорожного решения не ограничится улицей Хиябани. Реорганизация движения на развязке позволит более эффективно распределить транспортную нагрузку в направлениях "20 Января", Шамахинки и Гарадага.

    AAYDA построит новый туннель на пересечении улицы Хиябани и Внешней кольцевой дороги

    Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Дорожная инфраструктура
    Видео
    Bakıda iki yolun kəsişməsində yeni tunel inşa ediləcək
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    12:39

    АБИИ выделит Грузии кредит в €158,5 млн в рамках проекта развития Среднего коридора

    В регионе
    12:39

    Полиция допросила задержанных из-за инцидента со взрывчаткой возле базы США в Британии

    Другие страны
    12:33

    В Пакистане неизвестные обстреляли полицейский фургон: есть погибшие и раненые

    Другие страны
    12:32

    Кая Каллас призвала страны ЕС передать Украине имеющиеся запасы ракет Patriot

    Другие страны
    12:30

    На освобожденных территориях за неделю от мин очищено 1385,8 га

    Внутренняя политика
    12:26

    На Конгрессе ООН представлена цифровизация судебной системы Азербайджана

    Внутренняя политика
    12:24

    Каллас: ЕС не хватает кораблей для защиты судоходства в Красном море

    Другие страны
    12:23

    Генсек Организации цифрового сотрудничества анонсировала визит в Азербайджан

    Внешняя политика
    12:15

    Украина хочет перенести часть цифровой инфраструктуры под землю

    Другие страны
    Лента новостей