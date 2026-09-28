AAYDA построит новый туннель на пересечении улицы Хиябани и Внешней кольцевой дороги

В Баку планируется строительство нового туннеля на пересечении улицы Магомеда Хиябани и Внешней окружной дороги.

Как передает Report, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

Пересечение улицы Хиябани с Внешней окружной дорогой - одна из ключевых точек, где сходятся внутригородские и транзитные потоки. В часы пик движение транспорта через один перекресток создает здесь заторы и задержки.

В рамках проекта AAYDA на этом участке появятся туннельный проезд, транспортная развязка с круговым движением, а также боковая дорога в направлении Гарадага.

Новая конфигурация разделит потоки по разным уровням, что сократит число конфликтующих маневров на развязке и сделает въезды и выезды более системными. Проектом также предусмотрено создание необходимой инфраструктуры для удобного и безопасного передвижения пешеходов.

Эффект нового дорожного решения не ограничится улицей Хиябани. Реорганизация движения на развязке позволит более эффективно распределить транспортную нагрузку в направлениях "20 Января", Шамахинки и Гарадага.