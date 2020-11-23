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А.Караисмаилоглу: Мы прогнозируем рост перевозок по БТК на 116%

А.Караисмаилоглу: Мы прогнозируем рост перевозок по БТК на 116% Турция намерена довести перевозки до 1,5 тысяч вагонов в год по "Среднему коридору" (Транскаспийский международный транспортный коридор) и БТК
Инфраструктура
23 ноября 2020 г. 15:11
А.Караисмаилоглу: Мы прогнозируем рост перевозок по БТК на 116%

В этом году ожидается рост перевозок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) на 116%, по иранской линии - на 63%, по европейской линии - на 15%. Турция ускорит рост инвестиций в железные дороги, чтобы превратить свои географические преимущества в экономические.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

По его словам, они стремятся направить по этой железнодорожной линии 30% из 5 тыс. поездов, следующих из Китая в Европу по северной линии через Сибирь в Европу: "Турция намерена довести перевозки до 1,5 тысяч вагонов в год по "Среднему коридору" (Транскаспийский международный транспортный коридор) и БТК, и сократить время в пути от Китая до Турции с 12 до 10 дней. В условиях пандемии планируется перевозить в этом году 35,28 млн тонн грузов".

Напомним, что БТК был открыт 30 октября 2017 года. Железнодорожная линия соединяет железнодорожные сети Азии и Европы. Это самый короткий путь не только между 3 странами, но и между Азией и Европой. БТК позволяет вдвое сократить время на транспортировку грузов. Железная дорога упрощает доступ стран Центральной Азии – Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана к европейским и мировым рынкам.

По территории Азербайджана пролегает 504 км железной дороги, общая протяженность которой составляет 846 км. Через Грузию проходит 263 км, Турцию - 79 км железнодорожной линии.

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Версия на английском языке A.Karaismailoğlu: Turkey forecasts 116% increase in BTK line
Версия на азербайджанском языке A.Karaismailoğlu: "BTQ ilə daşımaların 116 % artacağını proqnozlaşdırırıq"

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