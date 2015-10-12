Посол: Строительство участка железной дороги, соединяющего Иран и Азербайджан, завершится до конца 2016 года

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Строительство участка железной дороги, соединяющего Иран и Азербайджан, завершится до конца 2016 года. Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин.

По его словам, 9-10 октября делегации Азербайджана и Ирана обсудили ход строительства железнодорожной линии Астара (Иран)–Астара (Азербайджан) в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг".

Посол также отметил, что данный вопрос будет также обсужден на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Иран, которое пройдет в Тегеране в 20-ых числах декабря.

По словам Мохсен Пакайина, азербайджанская сторона начнет строительство своего участка дороги в ближайшие 10 дней. По его словам, протяженность железной дороги Астара (Азербайджан)–Астара (Иран) составляет семь километров, и на территории Ирана строится ее участок длиной в два километра. Предусмотрено строительство моста, по которому пройдет участок железной дороги. В иранской Астаре также предусматривается строительство грузового терминала объемом 4 млн. тонн.

По словам посла Ирана, реализация данного проекта способствует снижению зависимости от нефтяных доходов, созданию инфраструктуры для транзита и грузоперевозок, которые в перспективе принесут доход обеим странам.