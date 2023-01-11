33 судна отремонтировано на заводе "Зыг" в 2022 году

В 2022 году на судоремонтно-строительном заводе "Зыг" при ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) было отремонтировано 33 судна различных типов.

В 2022 году на судоремонтно-строительном заводе "Зыг" при ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) было отремонтировано 33 судна различных типов.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, выполнен капитальный ремонт 13, доковый ремонт - 12, и текущий ремонт 8 судов.

26 из них принадлежали морскому транспортному флоту ASCO, 5 - Каспийскому морскому нефтяному флоту и еще 2 - сторонним организациям.

Процесс ремонта осуществлялся в соответствии с требованиями международных конвенций при участии высококвалифицированных специалистов ASCO.

Завод предоставляет широкий спектр профессиональных услуг по судоремонту и морской технике. Основной деятельностью завода является ремонт судов и технического оборудования, подготовка различных запасных частей на основе заказов.