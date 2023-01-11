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33 судна отремонтировано на заводе "Зыг" в 2022 году

33 судна отремонтировано на заводе "Зыг" в 2022 году В 2022 году на судоремонтно-строительном заводе "Зыг" при ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) было отремонтировано 33 судна различных типов.
Инфраструктура
11 января 2023 г. 11:01
33 судна отремонтировано на заводе Зыг в 2022 году

В 2022 году на судоремонтно-строительном заводе "Зыг" при ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) было отремонтировано 33 судна различных типов.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, выполнен капитальный ремонт 13, доковый ремонт - 12, и текущий ремонт 8 судов.

26 из них принадлежали морскому транспортному флоту ASCO, 5 - Каспийскому морскому нефтяному флоту и еще 2 - сторонним организациям.

Процесс ремонта осуществлялся в соответствии с требованиями международных конвенций при участии высококвалифицированных специалистов ASCO.

Завод предоставляет широкий спектр профессиональных услуг по судоремонту и морской технике. Основной деятельностью завода является ремонт судов и технического оборудования, подготовка различных запасных частей на основе заказов.

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Версия на английском языке 33 ships undergo repair at Zygh Ship Repair and Construction Yard in 2022
Версия на азербайджанском языке “Zığ” Gəmi Təmiri və Tikintisi Zavodunda ötən il 33 gəmi təmir olunub

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