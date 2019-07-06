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Джавид Гурбанов: 1500-2000 километров железной дороги будут отремонтированы за 3 года

1500-2000 километров железной дороги будут отремонтированы за 3 года

За предыдущие 3 года было отремонтировано 875 километров железных дорог.

Как сообщает Report, об этом рассказал журналистам глава Азербайджанских железных дорог Джавид Гурбанов.

По его словам, полностью отремонтировано 1100 км дороги от Баку до Беюк Кесик и в обратном направлении.

"Несколько тендеров состоятся в этом году. Ремонт железной дороги до границы с Россией начнется, скорее всего, в конце этого - начале следующего года. Кроме того, ремонтируется железная дорога до Габалы. Всего в ближайшие 3 года будет отремонтировано 1500-2000 километров железных дорог, скорость движения поездов будет увеличена", - сказал Гурбанов.

Протяженность железных дорог Азербайджана составляет 4000 км.

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