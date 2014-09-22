Состоялось открытие паромного терминала нового комплекса Бакинского международного морского торгового порта

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось открытие паромного терминала в рамках первого этапа нового комплекса Бакинского международного морского торгового порта. Как сообщает Report, в церемонии открытия принял участие президент Ильхам Алиев.

Сначала глава государства ознакомился с макетом комплекса и фотостендом, рассказывающим об основных этапах уже проделанной по строительству торгового порта работы.

Торжественную церемонию открыл Президент Азербайджана. Затем выступили министр транспорта Зия Мамедов и региональный директор голландской компании «Van Oord» Ханс Луиженбург.

Затем глава государства запустил терминал. Президент проследил за процессом загрузки паромов и отправки их из терминала.