Президент Азербайджана выделил три миллиона манатов на строительство автодороги

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству автомобильной дороги Сиязань-Беюк Хамья-Баладжа Хамья-Чендехар Сиязаньского района". Как сообщает Report, в соответствии с распоряжением в целях строительства автомобильной дороги Сиязань-Беюк Хамья-Баладжа Хамья-Чендехар, соединяющей 4 населенных пункта с населением 28 тысяч человек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2014 год Резервного фонда президента Азербайджана установлено выделить исполнительной власти Сиязаньского района три миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить в установленном порядке финансирование суммы, предусмотренной в распоряжении.