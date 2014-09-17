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    В правительстве Азербайджана определили норматив промежуточного расстояния между жилыми домами

    Установлены расстояния между индивидуальными жилыми домами, которые попадают под процедуры уведомительного порядка

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Кабинет Министров Азербайджана внес поправки в "Правила о промежуточных расстояниях".

    Как сообщает Report, установлены расстояния между жилыми домами, которые попадают под процедуры уведомительного порядка.

    Так, согласно поправкам, нормативное расстояние между жилыми домами составляет 0,3 часть от высоты внешней стены близлежащего здания.

    Отметим, что согласно статье 80 Градостроительного и строительного кодекса при строительстве жилых домов не более 3 этажей, высотой не более 12  м и длиной пролетов не более 6 м применяется уведомительное производство. Поправки не касаются домов, построенных в деревнях.

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