Авиапарк "Silk Way" пополнился двумя грузовыми самолетами "Boeing"

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Корпорация "Boeing" завершила поставку двух грузовых самолетов азербайджанскому авиаперевозчику "Silk Way".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт корпорации, компании "Silk Way" доставлены грузовые самолеты "Boeing 747-8". Один из них был получен на прошлой неделе, другой - ночью 28 августа.

Президент "SW Holding" Заур Ахундов заявил по этому поводу, что этим вложением, компания намерена стать успешным и прибыльным перевозчиком грузов: "Доставка двух грузовых "Boeing" является важным шагом в этом направлении".

В свою очередь вице-президент корпорации "Boeing" по продажам на Ближнем Востоке, России и Средней Азии Марти Бентрот заявил, что корпорация гордится продолжающимся сотрудничеством с "Silk Way Airlines".

Отметим, что "Boeing 747-8" позволяет операторам снизить затраты на перевозки и уменьшить загрязнение окружающей среды. Новый грузовой самолет "Boeing 747-8" способен перевозить на 16% больше грузов по сравнению со своими предшественниками. На сегодняшний день корпорация доставила клиентам 49 самолетов данной модели.