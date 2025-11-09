Золотой призер ЧЕ из Азербайджана приурочил свое достижение ко Дню Победы

Азербайджанский шахматист Хаган Ахмед, ставший чемпионом Европы в черногорской Будве, приурочил свое достижение ко Дню Победы.

Как сообщает Report, об этом юный спортсмен заявил журналистам по возвращению на родину в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

"Игры на континентальном первенстве были нелегкими. Но самым сложной встречей стала партия в 8-м туре. Борьба с украинским соперником была напряженной, соперник был сильным. Но несмотря на это, я победил.

Услышать Государственный гимна Азербайджана на соревновании наполнило меня особой гордостью. Я поставил себе цель победить. ⁠Три медали на чемпионате Европы - это хороший результат. Но медалей могло быть и больше", - добавил Х. Ахмед.

Отметим, что азербайджанские шахматисты завоевали на молодежном турнире три медали. В соревнованиях среди девочек 10 лет Мехрибан Ахмедли, набрав 7,5 очков в 9 турах, удостоилась серебряной медали, а в первенстве среди девушек 16 лет Марьям Агавердиева с 7 очками в 9 партиях завоевала бронзу. Таким образом, сборная Азербайджана, завоевав 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль, заняла на чемпионате Европы 5-е место в командном зачете.

В турнире принимали участие 1 169 шахматистов из 48 стран.