    Золотой призер ЧЕ из Азербайджана приурочил свое достижение ко Дню Победы

    Индивидуальные
    • 09 ноября, 2025
    • 03:45
    Азербайджанский шахматист Хаган Ахмед, ставший чемпионом Европы в черногорской Будве, приурочил свое достижение ко Дню Победы.

    Как сообщает Report, об этом юный спортсмен заявил журналистам по возвращению на родину в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

    "Игры на континентальном первенстве были нелегкими. Но самым сложной встречей стала партия в 8-м туре. Борьба с украинским соперником была напряженной, соперник был сильным. Но несмотря на это, я победил.

    Услышать Государственный гимна Азербайджана на соревновании наполнило меня особой гордостью. Я поставил себе цель победить. ⁠Три медали на чемпионате Европы - это хороший результат. Но медалей могло быть и больше", - добавил Х. Ахмед.

    Отметим, что азербайджанские шахматисты завоевали на молодежном турнире три медали. В соревнованиях среди девочек 10 лет Мехрибан Ахмедли, набрав 7,5 очков в 9 турах, удостоилась серебряной медали, а в первенстве среди девушек 16 лет Марьям Агавердиева с 7 очками в 9 партиях завоевала бронзу. Таким образом, сборная Азербайджана, завоевав 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль, заняла на чемпионате Европы 5-е место в командном зачете.

    В турнире принимали участие 1 169 шахматистов из 48 стран.

