Золотой медалист III Игр СНГ: Начало финала было очень трудным

Российский стрелок Герман Теленин, завоевавший золотую медаль на III Играх СНГ, заявил о непростом начале финального этапа соревнований.

Как сообщает корреспондент Report из Габалы, об этом спортсмен заявил журналистам.

"Было чувство напряжения. Соперники всегда сильные. Нельзя недооценивать никого. Волнение было, как и на других соревнованиях. Начало финала было очень трудным. Потом я собрался и одержал победу", - подчеркнул спортсмен.

Отметим, что Теленин завоевал золотую медаль в стендовой стрельбе. Соревнования по стрельбе завершатся 1 октября.