Золотой медалист III Игр СНГ: Начало финала было очень трудным
- 30 сентября, 2025
- 17:20
Российский стрелок Герман Теленин, завоевавший золотую медаль на III Играх СНГ, заявил о непростом начале финального этапа соревнований.
Как сообщает корреспондент Report из Габалы, об этом спортсмен заявил журналистам.
"Было чувство напряжения. Соперники всегда сильные. Нельзя недооценивать никого. Волнение было, как и на других соревнованиях. Начало финала было очень трудным. Потом я собрался и одержал победу", - подчеркнул спортсмен.
Отметим, что Теленин завоевал золотую медаль в стендовой стрельбе. Соревнования по стрельбе завершатся 1 октября.
