Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    Зия Бабашов посвятил свою победу в чемпионате мира памяти шехидов

    Индивидуальные
    • 22 октября, 2025
    • 16:33
    Зия Бабашов посвятил свою победу в чемпионате мира памяти шехидов

    Азербайджанский борец греко-римского стиля Зия Бабашов (63 кг) посвятил победу на чемпионате мира U-23 в Нови-Саде (Сербия) азербайджанской армии и памяти шехидов.

    Об этом в комментарии Report заявил сам спортсмен.

    Он отметил, что серьезно готовился к соревнованиям и очень рад победе: "Это были мои последние соревнования среди борцов в возрасте до 23 лет, и я отлично их завершил. Надеюсь, что продолжу свои успехи и на соревнованиях среди взрослых. Свою победу посвящаю победоносной азербайджанской армии и нашим шехидам".

    Отметим, что в финальном поединке чемпионата мира Зия Бабашов победил молдаванина Виталия Еременко со счетом 6:3.

    шехиды чемпионат мира Греко-римская борьба победа
    Dünya çempionu olan güləşçi: "Qələbəmi müzəffər Azərbaycan ordusuna və şəhidlərimizə həsr edirəm"

    Последние новости

    17:17

    Международные путешественники посетили арт галерею в Лачыне

    Карабах
    17:17

    Пашинян допустил передачу некоторых храмов на баланс государства

    В регионе
    17:16
    Фото

    "Статую Фархада" установят в Агдаме в следующем году

    Kультурная политика
    17:09

    Папикян: Срок службы срочников сокращается за счет увеличения числа контрактников

    В регионе
    17:03

    Международные путешественники посетили Лачын

    Карабах
    17:00
    Фото

    Азербайджан представлен на заседании Координационного совета Генпрокуроров стран СНГ

    Внутренняя политика
    16:51

    Мелони: Италия будет обучать сотрудников для будущей администрации сектора Газа

    Другие страны
    16:51

    В Азербайджане с 2026 года внедрят новые ставки подоходного налога

    Финансы
    16:49
    Фото

    В Ватикане представлен триптих "Небесные религии"

    Внешняя политика
    Лента новостей