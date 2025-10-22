Зия Бабашов посвятил свою победу в чемпионате мира памяти шехидов

Азербайджанский борец греко-римского стиля Зия Бабашов (63 кг) посвятил победу на чемпионате мира U-23 в Нови-Саде (Сербия) азербайджанской армии и памяти шехидов.

Об этом в комментарии Report заявил сам спортсмен.

Он отметил, что серьезно готовился к соревнованиям и очень рад победе: "Это были мои последние соревнования среди борцов в возрасте до 23 лет, и я отлично их завершил. Надеюсь, что продолжу свои успехи и на соревнованиях среди взрослых. Свою победу посвящаю победоносной азербайджанской армии и нашим шехидам".

Отметим, что в финальном поединке чемпионата мира Зия Бабашов победил молдаванина Виталия Еременко со счетом 6:3.