Женщина-борец из Азербайджана завоевала на чемпионате мира бронзовую медаль

Азербайджанская женщина-борец Биргюль Солтанова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по борьбе среди юниоров в Уфе (Россия).
Как сообщает Report, в весовой категории до 62 кг спортсменка встретилась с немкой Луизой Шил.
Одолевшая соперницу приемом "туше", Солтанова поднялась на 3-ю ступень пьедестала почета.
Ранее среди мужчин-вольников серебро завоевали Зираддин Байрамов (65 кг), Джабраил Гаджиев (70 кг) и Ашраф Ашыров (79 кг), бронзу - Туран Байрамов (74 кг) и Сагадулла Агаев (86 кг). Среди женщин бронзу завоевала Жаля Алиева (59 кг).