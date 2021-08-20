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Женщина-борец из Азербайджана завоевала на чемпионате мира бронзовую медаль

Женщина-борец из Азербайджана завоевала на чемпионате мира бронзовую медаль Азербайджанская женщина-борец Биргюль Солтанова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по борьбе среди юниоров в Уфе (Россия).
Индивидуальные
20 августа 2021 г. 19:15
Женщина-борец из Азербайджана завоевала на чемпионате мира бронзовую медаль
Биргюль Солтанова

Азербайджанская женщина-борец Биргюль Солтанова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по борьбе среди юниоров в Уфе (Россия).

Как сообщает Report, в весовой категории до 62 кг спортсменка встретилась с немкой Луизой Шил.

Одолевшая соперницу приемом "туше", Солтанова поднялась на 3-ю ступень пьедестала почета.

Ранее среди мужчин-вольников серебро завоевали Зираддин Байрамов (65 кг), Джабраил Гаджиев (70 кг) и Ашраф Ашыров (79 кг), бронзу - Туран Байрамов (74 кг) и Сагадулла Агаев (86 кг). Среди женщин бронзу завоевала Жаля Алиева (59 кг).

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