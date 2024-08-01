Зелим Коцоев: В моей победе на Олимпиаде есть вклад каждого

"Я очень рад, что наши усилия не пропали даром".

"Я очень рад, что наши усилия не пропали даром".

Как сообщает из Парижа корреспондент Report, об этом сказал дзюдоист Зелим Коцоев, принесший Азербайджану второе "золото" летних Олимпийских игр.

Азербайджанский спортсмен подчеркнул, что в его победе есть вклад каждого: "Федерация дзюдо Азербайджана и наши тренеры очень старались. Хидаят Гейдаров также сыграл в моей победе немалую роль, поскольку я был вдохновлен его успехами. Он весь день поддерживал меня. В конце финального поединка я не хотел мириться с поражением. Я старался, чтобы соперник допустил ошибку, что и произошло".

Отметим, что Зелим Коцоев, выступавший в весовой категории 100 кг, стал олимпийским чемпионом, одолев в финале грузина Илью Суламанидзе.