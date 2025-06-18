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Зелим Коцоев поборется за бронзовую медаль ЧМ по дзюдо в Венгрии

Зелим Коцоев поборется за бронзовую медаль ЧМ по дзюдо в Венгрии Зелим Коцоев поборется за бронзовую медаль ЧМ по дзюдо
Индивидуальные
18 июня 2025 г. 17:24
Зелим Коцоев поборется за бронзовую медаль ЧМ по дзюдо в Венгрии

Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев (100 кг) выйдет на поединок за бронзовую медаль на чемпионате мира в столице Венгрии Будапеште.

Как сообщает Report, олимпийский чемпион победил представителя Испании Николоза Шеразадишвили в утешительном поединке.

Отметим, что Азербайджан на мундиале представляют 13 дзюдоистов, включая четырех женщин, в 10 весовых категориях в индивидуальных соревнованиях. Сборная также будет соревноваться в смешанных командных соревнованиях.

Зелим Цкаев (81 кг) и Эльджан Гаджиев (90 кг) завоевали бронзовые медали чемпионата.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycanın olimpiya çempionu bürünc medal uğrunda görüşə çıxacaq

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