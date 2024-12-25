Завтрашние соревнования чемпионата Азербайджана по борьбе перенесены в связи с трауром

Соревнования чемпионата Азербайджана по борьбе, запланированные на 26 декабря, перенесены в связи с днем траура.

Соревнования чемпионата Азербайджана по борьбе, запланированные на 26 декабря, перенесены в связи с днем траура.

Как сообщает Report, об этом проинформировала пресс-служба Федерации борьбы Азербайджана.

В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета типа Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, завтрашние соревнования перенесены на следующий день.

Таким образом, соревнования по вольной борьбе в весовых категориях 57 кг, 65 кг, 74 кг, 86 кг и 97 кг состоятся 27 декабря. Победители в категориях 61 кг, 70 кг, 79 кг, 92 кг и 125 кг определятся 28 декабря. Соревнования в последние два дня также пройдут во Дворце спорта Баку.

Отметим, что соревнования завершатся 30 декабря.