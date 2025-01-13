Завтра в Баку стартует чемпионат Азербайджана по боксу среди юниоров

Завтра в Боксерском центре Баку будет дан старт чемпионату Азербайджана по боксу среди юниоров.

Завтра в Боксерском центре Баку будет дан старт чемпионату Азербайджана по боксу среди юниоров.

Как сообщает Report, на турнире будут разыграны медали в 13 весовых категориях у юношей и 2 категориях у девушек.

В чемпионате примут участие 278 боксеров и 26 боксерш из 64 команд, представляющих клубы и спортивные общества различных городов и районов республики.

Церемония открытия соревнований начнется в 12:00, а первые поединки стартуют в 12:15. Имена победителей станут известны 19 января.

В рамках чемпионата также пройдет отборочный турнир Федерации бокса среди девушек, где определятся сильнейшие в 6 весовых категориях. Призеры будут включены в состав сборной и представят нашу страну на международных соревнованиях.