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Завтра в Баку стартует чемпионат Азербайджана по боксу среди юниоров

Завтра в Баку стартует чемпионат Азербайджана по боксу среди юниоров Завтра в Боксерском центре Баку будет дан старт чемпионату Азербайджана по боксу среди юниоров.
Индивидуальные
13 января 2025 г. 19:07
Завтра в Баку стартует чемпионат Азербайджана по боксу среди юниоров

Завтра в Боксерском центре Баку будет дан старт чемпионату Азербайджана по боксу среди юниоров.

Как сообщает Report, на турнире будут разыграны медали в 13 весовых категориях у юношей и 2 категориях у девушек.

В чемпионате примут участие 278 боксеров и 26 боксерш из 64 команд, представляющих клубы и спортивные общества различных городов и районов республики.

Церемония открытия соревнований начнется в 12:00, а первые поединки стартуют в 12:15. Имена победителей станут известны 19 января.

В рамках чемпионата также пройдет отборочный турнир Федерации бокса среди девушек, где определятся сильнейшие в 6 весовых категориях. Призеры будут включены в состав сборной и представят нашу страну на международных соревнованиях.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda gənc boksçular arasında Azərbaycan birinciliyi start götürəcək

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