Завоевавшие четыре медали на всемирных соревнованиях азербайджанские гимнасты вернулись на родину

Сборная Азербайджана, успешно выступившая на всемирных соревнованиях возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Софии (Болгария), вернулась домой вчера ночью.

Сборная Азербайджана, успешно выступившая на всемирных соревнованиях возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Софии (Болгария), вернулась домой вчера ночью.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменов встретили болельщики, члены семей, представители СМИ, официальные лица и др.

Сборная Азербайджана из 12 спортсменов завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.

В синхронной борьбе среди спортсменов 15-16 лет Магсуд Магсудов и Гусейн Абасов завоевали золотую, среди спортсменов 11-12 лет Бахшалиев Аммар и Мустафаев Фархад – бронзовую медали.

В индивидуальных выступлениях Магсуд Магсудов завоевал бронзу в возрастной категории 15-16 лет, Али Нифталиев – серебро в категории 13-14 лет.