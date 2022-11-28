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Завоевавшие четыре медали на всемирных соревнованиях азербайджанские гимнасты вернулись на родину

Завоевавшие четыре медали на всемирных соревнованиях азербайджанские гимнасты вернулись на родину Сборная Азербайджана, успешно выступившая на всемирных соревнованиях возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Софии (Болгария), вернулась домой вчера ночью.
Индивидуальные
28 ноября 2022 г. 09:32
Завоевавшие четыре медали на всемирных соревнованиях азербайджанские гимнасты вернулись на родину

Сборная Азербайджана, успешно выступившая на всемирных соревнованиях возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Софии (Болгария), вернулась домой вчера ночью.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменов встретили болельщики, члены семей, представители СМИ, официальные лица и др.

Сборная Азербайджана из 12 спортсменов завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.

В синхронной борьбе среди спортсменов 15-16 лет Магсуд Магсудов и Гусейн Абасов завоевали золотую, среди спортсменов 11-12 лет Бахшалиев Аммар и Мустафаев Фархад – бронзовую медали.

В индивидуальных выступлениях Магсуд Магсудов завоевал бронзу в возрастной категории 15-16 лет, Али Нифталиев – серебро в категории 13-14 лет.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDünya yaş qrupları yarışında 4 medal qazanmış Azərbaycan gimnastları vətənə dönüblər

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