Завершился шахматный турнир, посвященный памяти Вугара Гашимова

Состоялась торжественная церемония закрытия VIII супертурнира, посвященного памяти международного гроссмейстера, известного азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова.
Как сообщили
Он, отметив, что "Мемориал Вугара Гашимова – 2022" останется в памяти как крупное спортивное состязание в уходящем году, поблагодарил участников и судей мероприятия.
После демонстрации видеоролика, посвященного турниру, главный судья обнародовал результаты состязания.
По итогам соревнования первым стал представитель Узбекистана Нодирбек Абдусатторов, набравший 25,5 балла. Рауф Мамедов и Шахрияр Мамедъяров, набравшие по 20,5 балла, заняли места в первой тройке.