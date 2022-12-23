О нас

Завершился шахматный турнир, посвященный памяти Вугара Гашимова

Завершился шахматный турнир, посвященный памяти Вугара Гашимова Состоялась торжественная церемония закрытия VIII супертурнира, посвященного памяти международного гроссмейстера, известного азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова.
Индивидуальные
23 декабря 2022 г. 22:56
Завершился шахматный турнир, посвященный памяти Вугара Гашимова

Состоялась торжественная церемония закрытия VIII супертурнира, посвященного памяти международного гроссмейстера, известного азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова.

Как сообщили Report в пресс-службе мемориала, директор турнира Анар Аллахвердиев отметил, что турнир запомнился напряженными и интересными партиями.

Он, отметив, что "Мемориал Вугара Гашимова – 2022" останется в памяти как крупное спортивное состязание в уходящем году, поблагодарил участников и судей мероприятия.

После демонстрации видеоролика, посвященного турниру, главный судья обнародовал результаты состязания.

По итогам соревнования первым стал представитель Узбекистана Нодирбек Абдусатторов, набравший 25,5 балла. Рауф Мамедов и Шахрияр Мамедъяров, набравшие по 20,5 балла, заняли места в первой тройке.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоVüqar Həşimovun xatirəsinə həsr olunan superturnirin bağlanış mərasimi keçirilib

Самое важное

Награждены сотрудники Министерства труда и соцзащиты населения
Награждены сотрудники Министерства труда и соцзащиты населения
23 декабря 2022 г. 20:32
Алтай Гасанов: После избрания Мехрибан Алиевой президентом Федерации гимнастики была заложена основа успешного развития
Алтай Гасанов: После избрания Мехрибан Алиевой президентом Федерации гимнастики была заложена основа успешного развития
23 декабря 2022 г. 19:40
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
23 декабря 2022 г. 14:04
Премьер-министр Грузии поздравил президента Азербайджана
Премьер-министр Грузии поздравил президента Азербайджана
22 декабря 2022 г. 20:19
Назначен полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыване
Назначен полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыване
22 декабря 2022 г. 17:35
Председатель КНР поздравил президента Азербайджана
Председатель КНР поздравил президента Азербайджана
22 декабря 2022 г. 13:49
Назначен временно исполняющий обязанности министра культуры
Назначен временно исполняющий обязанности министра культуры
22 декабря 2022 г. 13:42
Президенты Азербайджана и Сербии выступили с заявлениями для печати
ФотоПрезиденты Азербайджана и Сербии выступили с заявлениями для печати
21 декабря 2022 г. 22:05
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
21 декабря 2022 г. 18:47
Президенты Азербайджана и Сербии провели встречу один на один
ФотоПрезиденты Азербайджана и Сербии провели встречу один на один
21 декабря 2022 г. 14:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi