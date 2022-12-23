Завершился шахматный турнир, посвященный памяти Вугара Гашимова

Состоялась торжественная церемония закрытия VIII супертурнира, посвященного памяти международного гроссмейстера, известного азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова.

Состоялась торжественная церемония закрытия VIII супертурнира, посвященного памяти международного гроссмейстера, известного азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова.

Как сообщили Report в пресс-службе мемориала, директор турнира Анар Аллахвердиев отметил, что турнир запомнился напряженными и интересными партиями.

Он, отметив, что "Мемориал Вугара Гашимова – 2022" останется в памяти как крупное спортивное состязание в уходящем году, поблагодарил участников и судей мероприятия.

После демонстрации видеоролика, посвященного турниру, главный судья обнародовал результаты состязания.

По итогам соревнования первым стал представитель Узбекистана Нодирбек Абдусатторов, набравший 25,5 балла. Рауф Мамедов и Шахрияр Мамедъяров, набравшие по 20,5 балла, заняли места в первой тройке.