Завершился чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике

Завершился чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике.

Завершился чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, в последний день соревнований стали известны имена победителей среди мужчин.

Cреди чемпионов Саид Махмудов (55 кг) поднял в общей сложности 171 кг, Амин Османов (61 кг) - 231 кг, Техран Мамедов (67 кг) - 277 кг, Иса Рустамов (73 кг) - 328 кг, Эльхан Алигулузаде (81 кг) - 325 кг, Нурлан Расулов (89 кг) - 330 кг, Нурлан Мамедзаде (96 кг) - 290 кг, Мамед Ахмедзаде (102 кг) - 282 кг и Азер Мамедли (+109 кг) - 330 кг.

Лучшим спортсменом национальных соревнований среди мужчин признан Иса Рустамов, а среди женщин - Рахиля Гусейнова.

По итогам турнира также определены лучшие мужские и женские команды. Лучшими мужскими командами стали команды Газаха (первое место), Лянкярана (второе место) и Абшерона (третье место), а женскими - Газаха, Лянкярана и Исмаиллы соответственно.

Всего в чемпионате Азербайджана приняли участие около 100 спортсменов.