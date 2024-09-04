Завершился чемпионат Азербайджана по гребле

Завершился чемпионат Азербайджана по гребле, организованный в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" в городе Мингячевире.

Завершился чемпионат Азербайджана по гребле, организованный в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" в городе Мингячевире.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию каноэ и гребли Азербайджана (ФКГА), в соревнованиях участвовали более 100 спортсменов.

Организаторами чемпионата выступили ФКГА и Министерство молодежи и спорта Азербайджана.

Спортсмены соревновались в гребле на одноместных и двухместных байдарках и каноэ на дистанциях 200, 500, 1000 метров, в академической гребле - на одиночных, двухместных и четырехместных лодках на дистанциях 1000 и 1500 метров.

Помимо награждения дипломами и медалями, победители получили право на участие в традиционном международном турнире "Мингячевирская регата", который пройдет в октябре.