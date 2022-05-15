Завершилось первенство Азербайджана по тяжелой атлетике

Завершился чемпионат Азербайджана среди юношей и девушек до 15 и 17 лет, проходящий в Академии тяжелой атлетики в Шувалане.

Завершился чемпионат Азербайджана среди юношей и девушек до 15 и 17 лет, проходящий в зале Академии тяжелой атлетики в Шувалане.

Как передает Report со ссылкой на федерацию, в соревнованиях приняли участие около 150 юных спортсменов со всех городов и районов страны, представляющих различные спортивные общества, клубы, центры и ДЮСШ.

Так, Гусейн Гейдаров (81 кг), Гасан Бабаев (89 кг), Раббани Нифталиев (102 кг) и Садыг Алигулиев (+102 кг) оказались сильнее своих соперников в возрастной группе до 15 лет.

В соревнованиях среди тяжелоатлетов до 17 лет золотые медали первенства завоевали Иманали Алиев (81 кг), Абдулметин Исмайлов (89 кг), Гусейн Фаталиев (96 кг), Гаджи Алиманов (102 кг) и Нуреддин Мехтиев (+102 кг).