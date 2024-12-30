Завершилось первенство Азербайджана по фехтованию

Завершилось первенство Азербайджана по фехтованию среди юношей и молодежи.

Завершилось первенство Азербайджана по фехтованию среди юношей и молодежи.

Как сообщает Report, во второй день соревнований, проходивших во Дворце спорта Азербайджанского технического университета, определились победители в сабле и шпаге.

Призеры турнира, организованного совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией фехтования Азербайджана, были награждены дипломами и медалями.

Сабля.

Юноши:

1. Расул Алиев

2. Аббас Гусейнов

3. Даниэль Верстаковас, Айхан Хасыев

Девушки:

1. Валентина Зейналова

2. Фарах Абасова

3. Зарифа Гусейнова, Ирина Лобас

Шпага.

Юноши:

1. Мирхатаи Мамедов

2. Эмин Сафарбеков

3. Орудж Мисирзаде, Магомед Асадуллаев

Девушки:

1. Хадиджа Гасанли

2. Назрин Мехдиева

3. Айнур Гулиева, Мирнурай Абасова