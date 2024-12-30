Завершилось первенство Азербайджана по фехтованию среди юношей и молодежи.
Как сообщает Report, во второй день соревнований, проходивших во Дворце спорта Азербайджанского технического университета, определились победители в сабле и шпаге.
Призеры турнира, организованного совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией фехтования Азербайджана, были награждены дипломами и медалями.
Сабля.
Юноши:
1. Расул Алиев
2. Аббас Гусейнов
3. Даниэль Верстаковас, Айхан Хасыев
Девушки:
1. Валентина Зейналова
2. Фарах Абасова
3. Зарифа Гусейнова, Ирина Лобас
Шпага.
Юноши:
1. Мирхатаи Мамедов
2. Эмин Сафарбеков
3. Орудж Мисирзаде, Магомед Асадуллаев
Девушки:
1. Хадиджа Гасанли
2. Назрин Мехдиева
3. Айнур Гулиева, Мирнурай Абасова