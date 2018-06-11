Завершен срок наказания самой титулованной женщины-тяжелоатлета Азербайджана

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Завершен срок наказания тяжелоатлета женской сборной Азербайджана по тяжелой атлетике Боянки Костовой.

Как сообщает Report, болгарская легионерка может вновь участвовать в соревнованиях. Из-за положительного результата повторного допинг-теста на Летних олимпийских играх в Лондоне в 2012 году она 10 июня 2016 года была наказана на 2 года дисквалификации. У Костовой в организме были обнаружены дегидрохлорметилтестостерон (туринабол) и станозол, она была лишена 5-го места, которое заняла на Лондонской олимпиаде.

Карьера находящейся сейчас в Болгарии 25-летней спортсменки в сборной Азербайджана зависит от ее подготовки. Если она удовлетворит требования тренерского корпуса, будет вновь привлечена в состав.

Отметим, что самая титулованная женщина-тяжелоатлет Азербайджана Костова является чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы в весовой категории 58 кг. В составе сборной Болгарии она также была победительницей Летних олимпийских игр среди юниоров.