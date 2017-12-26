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    Завершен первый день чемпионата Азербайджана по дзюдо

    Соревнование завершится 28 декабря

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском дворце спорта определились победители первого дня чемпионата Азербайджана по дзюдо.

    Как сообщили Report в Федерации дзюдо Азербайджана, на церемонии вручения наград участвовали вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, руководитель Службы государственной безопасности Мадат Гулиев, президент Федерации дзюдо Азербайджана Ровнаг Абдуллаев, председатель Комитета судей европейской федерации дзюдо Александр Яцкевич, вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Микаил Исмайлов, вице-президент SOCAR Эльшад Насиров, известные деятели дзюдо.

    Призеры чемпионата были удостоены медалей, дипломов и денежных подарков. Отметим, что в чемпионате страны принимают участие 497 дзюдоистов из пяти спортивных клубов. Соревнование завершится 28 декабря. 

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