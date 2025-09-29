Замминистра спорта РФ: Мы намерены побывать во всех городах проведения III Игр СНГ

Заместитель министра спорта России Алексей Морозов заявил, что намерен побывать во всех семи городах Азербайджана, где проводятся III Игры СНГ.

Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, об этом замминистра заявил журналистам.

Он рассказал о заседании Совета по физической культуре и спорту участников "Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств-участников Содружества Независимых Государств", прошедшем в Гяндже.

"Мы одна из стран с самым большим количеством спортсменов и представителей. Сегодня мы были в парке Гейдара Алиева в Гяндже, а также посетили Гёйгёльский олимпийский спортивный комплекс, где проходят соревнования по самбо. В целом, наша цель - посетить все семь городов, в которых организованы Игры. Раньше мы обычно бывали только в Баку - спортивной столице Азербайджана", - сказал Морозов.

Замминистра заявил, что российские спортсмены получат большой опыт на III Играх СНГ: "Эти Игры - отличная возможность для наших спортсменов соревноваться под своим флагом и гимном. Наши спортсмены рады видеть сильных и мотивированных соперников. Это будет для них большим опытом".

Российский чиновник также отметил, что будет наблюдать за соревнованиями по стрельбе из лука, которые пройдут в Ханкенди: "Мы обязательно увидим все местные спортивные объекты. Мы хотим посетить все команды-участницы. Для нас очень важно изучить всю географию мест проведения Игр СНГ".

Морозов также коснулся возможности проведения IV Игр СНГ в России:

"Сегодня обсуждался этот вопрос и вчера мы его обсуждали официально и неофициально. На следующей встрече мы официально утвердим место проведения IV Игр СНГ".

Отметим, что III Игры СНГ завершатся 8 октября. В соревнованиях принимают участие 1624 спортсмена из 13 стран.