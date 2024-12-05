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Замминистра: Открытие Международного учебного центра в Баку станет стимулом для развития тяжелой атлетики

Замминистра: Открытие Международного учебного центра в Баку станет стимулом для развития тяжелой атлетики Международный учебный центр (МУЦ) Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) в Баку придаст мощный импульс развитию этого вида спорта в Азербайджане.
Индивидуальные
5 декабря 2024 г. 12:47
Замминистра: Открытие Международного учебного центра в Баку станет стимулом для развития тяжелой атлетики

Международный учебный центр (МУЦ) Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) в Баку придаст мощный импульс развитию этого вида спорта в Азербайджане.

Об этом Report сказала заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева.

Василева заявила, что решение предоставить Азербайджану право на организацию Международного учебного центра по Европе - это признание спортивного авторитета страны и ее вклада в развитие мирового спорта.

"На заседании Исполнительного комитета IWF в Манаме было принято важное для нашей страны решение. Благодаря слаженной работе Министерства молодежи и спорта и Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, наша кандидатура получила поддержку. После подробной презентации Азербайджан стал обладателем права на организацию единственного в Европе учебного центра тяжелой атлетики. Это не только доверие к нашей стране, но и большие возможности для развития спорта в регионе", - отметила Василева.

Она поблагодарила всех, кто участвовал в продвижении кандидатуры Азербайджана, и поздравила спортивную общественность с этим достижением.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: BTM-in Bakıda təşkili ölkəmizdə ağırlıqqaldırmanın inkişafına təkan olacaq

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