Заключительный этап сезона ЧМ по ралли в Австралии отменен из-за лесных пожаров

Отменен последний этап сезона чемпионата мира по классическому ралли (WRC), который должен был пройти в Австралии с 14 по 17 ноября

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт соревнований, этап ралли отменен из-за масштабных лесных пожаров, бушующих на северо-восточном побережье континента. О дате проведения заключительного этапа ралли не сообщается.

Отметим, что чемпион мира 2019 года досрочно определился на прошлом этапе, который прошел в Испании с 24 по 27 октября. Им стал эстонец Отт Тянак из команды "Тойота".